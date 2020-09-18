На Київщині локалізували пожежу на військовому полігоні [ Редактировать ]
Пожежу на військовому полігоні на Київщині локалізували. Про це йдеться на "Фейсбук" сторінці Сухопутних військ ЗСУ. Нагадаю, напередодні вдень у селі Дівички спалахнув ліс на території полігону.
На місце прибули рятувальники та військовослужбовці. Загалом до гасіння пожежі залучили 120 людей і три спецмашини.
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