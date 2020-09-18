Європарламент перестане визнавати Лукашенка президентом Білорусі [ Редактировать ]
Європарламент перестане визнавати Олександра Лукашенка главою держави після п'ятого листопада. Оскільки саме тоді спливе термін його повноважень. Про це заявив євродепутат Пятрас Аустревічюс. Нагадаю, напередодні Європарламент ухвалив резолюцію щодо Білорусі.
У ній закликали відрізати Білорусь від фінансування європейських банків, а також створити гуманітарний коридор до ЄС для білоруських політичних активістів, яким може знадобитися притулок. Олена Абрамович стежила за голосуванням і розкаже більше.
Білоруський уряд потрібно повністю позбавити європейських грошей - наполягає Європарламент. Усі проєкти, які фінансує ЄС, слід заморозити, зокрема й потоки коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку й інвестбанку. Депутати проголосували за масштабну резолюцію, у котрій викладені кроки, до яких може вдатися Брюссель, щоб вплинути на Олександра Лукашенка.
Міхаель Галлер, німецький євродепутат (Європейська народна партія):
Насильство з боку КДБ, спецпризначенців та поліції має припинитися. А всі політичні в'язні, як-от: Колесникова, Тихановський, Бабарика, Северинець, Власова, Вилевський - повинні бути звільнені. Не слід допускати втручання інших держав. Я закликаю російського президента поважати волю білоруського народу.
Запропонували євродепутати також допомогти білоруським політичним активістам зі швидким притулком у ЄС, якщо такий знадобиться. А Координаційну Раду опозиції визнати представницьким органом білоруського народу. Резолюцію потім мають узяти на опрацювання Рада ЄС та Єворокомісія. Очільниця Єврокомісії - Урсула фон дер Ляєн - засвідчила свою тверду позицію щодо цієї справи.
Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:
Я хочу гучно й чітко заявити: Європейський Союз на боці білоруського народу. Ми всі зворушені мужністю тих, хто мирно збирається на площі Незалежності чи бере участь у безстрашних маршах жінок. Вибори, через які вони вийшли на вулиці, не були ні вільними, ні чесними. І брутальна відповідь уряду - ганебна. Народ Білорусі має вільно визначати своє майбутнє - це не маріонетки на чиїйсь шаховій дошці.
Проте головний інструмент впливу санкції проти Білорусі в Брюсселі досі не затвердили. Посли ЄС обговорювали списки в середу і мають повернутися до них у п'ятницю. Питання не просте, бо потребує одностайної згоди всіх країн-членів ЄС. І в Брюсселі вже зараз говорять про те, що процедуру ухвалення санкцій час спростити, щоб такі рішення приймали не місяцями, а за лічені дні.
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