Рош-ха-Шана-2020: история и традиции [ Редактировать ]
Рош-ха-Шана (רֹאשׁ הַשָּׁנָה) - иудейский Новый год, который отмечается в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. Празднование длится два дня. В 2020 году оно начнется с заходом солнца в пятницу, 18 сентября, и продлится до воскресенья, 20 сентября.
В переводе с иврита название праздника трактуется как "голова года". Он является одним из наибольших праздников в еврейской культуре. В 2020 году по иудейскому календарю наступил 5781 год.
История праздника
Иудеи связывают этот праздник со многими важными событиями. Среди них – создание Богом Адама и Евы, изгнание их из рая за вкушение плодов древа познания, выход Ноя из ковчега. А еще на Рош ха-Шана прародительнице еврейского народа Саре была послана беременность.
В эти дни, на небесах выносится решение: кому – жить, а кому – умереть. Молитвенные службы в эти дни должны повлиять на решение Творца, поэтому в богослужении преобладают мотивы самоанализа и покаяния. Бог превратил этот день в праздник.
Фото: Newsweek
Традиции Рош-ха-Шана
На протяжении двух праздничных суток евреи ходят в синагогу, где молятся и слушают священные звуки шофана, бычьего рога, взывающего к человеческой совести. В праздник осуществляется ташлих: иудеи собираются на берегу водоема и под чтение молитв вытряхивают из карманов в воду крошки, как бы скармливая рыбам свои грехи.
Блюда, которые подаются на стол во время празднования:
- яблоки с медом – ими начинают трапезу сразу после халы, веря, что такой почин сделает год сладким и счастливым;
- голову (рыбную или баранью) – чтобы весь год быть "во главе";
- рыбу как символ плодородия; морковь, нарезанную кружочками как символ богатства, так как она напоминает монеты;
- круглую сладкую халу с изюмом – чтобы год выдался здоровым и полным достатка;
- овощи и фрукты призывая хороший урожай.
Фото: isroe.co.il
Во время празднования евреи приветствуют друг друга словами: Шана това у-метука! (Доброго и сладкого вам года).
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