Рош-ха-Шана (רֹאשׁ הַשָּׁנָה‏‎) - иудейский Новый год, который отмечается в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. Празднование длится два дня. В 2020 году оно начнется с заходом солнца в пятницу, 18 сентября, и продлится до воскресенья, 20 сентября.

В переводе с иврита название праздника трактуется как "голова года". Он является одним из наибольших праздников в еврейской культуре. В 2020 году по иудейскому календарю наступил 5781 год.

История праздника

Иудеи связывают этот праздник со многими важными событиями. Среди них – создание Богом Адама и Евы, изгнание их из рая за вкушение плодов древа познания, выход Ноя из ковчега. А еще на Рош ха-Шана прародительнице еврейского народа Саре была послана беременность.

В эти дни, на небесах выносится решение: кому – жить, а кому – умереть. Молитвенные службы в эти дни должны повлиять на решение Творца, поэтому в богослужении преобладают мотивы самоанализа и покаяния. Бог превратил этот день в праздник.

Фото: Newsweek

Традиции Рош-ха-Шана

На протяжении двух праздничных суток евреи ходят в синагогу, где молятся и слушают священные звуки шофана, бычьего рога, взывающего к человеческой совести. В праздник осуществляется ташлих: иудеи собираются на берегу водоема и под чтение молитв вытряхивают из карманов в воду крошки, как бы скармливая рыбам свои грехи.

Блюда, которые подаются на стол во время празднования:

яблоки с медом – ими начинают трапезу сразу после халы, веря, что такой почин сделает год сладким и счастливым;

голову (рыбную или баранью) – чтобы весь год быть "во главе";

рыбу как символ плодородия; морковь, нарезанную кружочками как символ богатства, так как она напоминает монеты;

круглую сладкую халу с изюмом – чтобы год выдался здоровым и полным достатка;

овощи и фрукты призывая хороший урожай.

Фото: isroe.co.il

Во время празднования евреи приветствуют друг друга словами: Шана това у-метука! (Доброго и сладкого вам года).

Читайте также, Рош ха-Шана: когда начинается и как праздновать.