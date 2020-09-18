SpaceX анонсировала запуск тринадцатой миссии Starlink [ Редактировать ]
18 сентября в 1:57 p.m. EDT (20:57 по Киеву) компания Илона Маска SpaceX осуществит запуск тринадцатой миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников.
Об этом сообщили в пресс-службе SpaceX.
Ракета-носитель Falcon 9, первая ступень которой ранее уже дважды использовалась в 2020 году, доставит на орбиту Земли очередные 60 интернет-спутников системы Starlink.
Стартовать Falcon 9 будет из комплекса LC-39A Космического центра Кеннеди в штате Флорида, а через 9 минут после запуска, многократная часть ракеты-носителя должна приземлится на беспилотную платформу в Атлантическом океане.
В SpaceX отметили, что одна из половин обтекателя Falcon 9 поддерживала два предыдущих запуска Starlink.
Ранее сообщалось, что SpaceX испытала "марсианский" корабль.
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