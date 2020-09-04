Компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску вывела на орбиту Земли аргентинский спутник SAOCOM 1B

Об этом пишет пресс-служба SpaceX.

Так, первая ступень ракеты отделилась на четвертой минуте полета и плавно спустилась на специальную платформу у мыса Канаверал. Его основной задачей является следить за погодными условиями на планете, собирать информацию для сельскохозяйственного и лесного сектора Аргентины и передавать данные на Землю.

Отмечается, что этот аппарат стал уже вторым спутником SAOCOM 1B, который запустила SpaceX. Первый вывели на орбиту в 2018 году.

Ранее мы писали, что компания SpaceX перенесла запуск новой группы своих интернет-спутников Starlink. Причиной переноса запуска ракеты-носителя Falcon 9 стали неблагоприятные погодные условия.