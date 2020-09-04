SpaceX вывела на орбиту "погодный" спутник (видео) [ Редактировать ]
Компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску вывела на орбиту Земли аргентинский спутник SAOCOM 1B
Об этом пишет пресс-служба SpaceX.
Так, первая ступень ракеты отделилась на четвертой минуте полета и плавно спустилась на специальную платформу у мыса Канаверал. Его основной задачей является следить за погодными условиями на планете, собирать информацию для сельскохозяйственного и лесного сектора Аргентины и передавать данные на Землю.
Отмечается, что этот аппарат стал уже вторым спутником SAOCOM 1B, который запустила SpaceX. Первый вывели на орбиту в 2018 году.
Ранее мы писали, что компания SpaceX перенесла запуск новой группы своих интернет-спутников Starlink. Причиной переноса запуска ракеты-носителя Falcon 9 стали неблагоприятные погодные условия.
по теме
SpaceX испытала "марсианский" корабль (видео)
Аппарат доставит космонавтов до Марса
Илон Маск построит город на Марсе
Ранее компания SpaceX обещала построить к 2050 году на Марсе колонию
SpaceX відклала запуск чергової партії інтернет-супутників Starlink через негоду
Компанія Ілона Маска SpaceX планує розгорнути понад 40 тисяч космічних апаратів - вони забезпечуватимуть доступ до інтернету у найвіддаленіших куточках планети
В Великобритании сдают "лошадиные" отельные номера (фото)
С животными можно общаться и кормить их
Вакцина от коронавируса: в ВОЗ сделали заявление
Стало известно, когда стартует вакцинация