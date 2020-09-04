SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников [ Редактировать ]
Американская компания SpaceX Илона Маска запустила ракету-носитель Falcon 9 с 12-й партией спутников Starlink. Запуск был осуществлен в штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба компании.
Спутники будут выведены на орбиту на высоте 550 км от Земли.
"Starlink обеспечат высокоскоростной широкополосный доступ в интернет в местах, где доступ был ненадежным, дорогим или вовсе невозможным", - говорится в сообщении.
В настоящее время на орбите Земли находится более 600 спутников.
Ранее сообщалось, что NASA построит на Луне и Марсе атомные электростанции.
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