Американський стартап розробив портативний комплект для ПЛР-тестування. Пристрій отримав сертифікат від уряду. Завбільшки він приблизно як смартфон. Результат дає за 30 хвилин, водночас коштує у кілька разів менше за стандартне обладнання.

Розробляти тест науковці почали ще 7 років тому, а через пандемію коронавірусу пришвидшили роботу. Комплект можна використовувати у лабораторіях, а згодом його пристосують і для домашнього користування

Адам Де Ла Серда, виконавчий директор Visby Medical: