Стартап представив портативний комплект для ПЛР-тестування [ Редактировать ]
Американський стартап розробив портативний комплект для ПЛР-тестування. Пристрій отримав сертифікат від уряду. Завбільшки він приблизно як смартфон. Результат дає за 30 хвилин, водночас коштує у кілька разів менше за стандартне обладнання.
Розробляти тест науковці почали ще 7 років тому, а через пандемію коронавірусу пришвидшили роботу. Комплект можна використовувати у лабораторіях, а згодом його пристосують і для домашнього користування
Адам Де Ла Серда, виконавчий директор Visby Medical:
Усе дуже просто. Звичайно, спочатку треба взяти мазок із носа, потім покласти сюди і закрити кришку. Натискаєте послідовно три кнопки і вмикаєте прилад у розетку. Одна смужка - негативний результат, дві - позитивний. ПЛР-тестування це практично золотий стандарт під час діагностики інфекційних хвороб.
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Американці розробили портативний аппарат для ПЛР-тесту
Розробляти тест науковці почали ще 7 років тому, а через пандемію коронавірусу пришвидшили роботу. Комплект можна використовувати у лабораторіях, а згодом його пристосують і для домашнього користування