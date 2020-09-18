Ізраїль занурюється у суворий карантин [ Редактировать ]
Ізраїль від сьогодні повертається до загальнонаціонального суворого карантину. Упродовж наступних трьох тижнів країна житиме в режимі весняного локдауну.
Ще напередодні закрили всі школи та садочки. Від сьогодні не працюватимуть супермаркети та торгові центри - за винятком продуктових крамниць та аптек.
Жителям заборонено відходити від дому далі ніж на пів кілометра, крім поїздок на роботу. Тож свято Нового року Рош га-Шана, яке припадає на сьогодні, ізраїльтяни святкуватимуть у незвично вузькому родинному колі.
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