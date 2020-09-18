Хасиди збираються святкувати Новий рік у Білорусі [ Редактировать ]
Хасиди почали масово покидати українсько-білоруський кордон. Сьогдні юдеї починають святкувати Єврейський новий рік Рош-га-Шана. Більшість паломників зустрінуть свято в Білорусі.
Прикордонники продовжують охороняти ділянку кордону у посиленому режимі.
Хасиди сподівалися за традицією відсвяткувати Новий рік в Умані. Натомість їх не пропустили через карантинні обмеження.
КПП "Нові Яриловичи" тимчасово припинив роботу, автівки зараз перенаправляють на інший пункт пропуску на Житомирщині.
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