Хасиди почали масово покидати українсько-білоруський кордон. Сьогдні юдеї починають святкувати Єврейський новий рік Рош-га-Шана. Більшість паломників зустрінуть свято в Білорусі.

Прикордонники продовжують охороняти ділянку кордону у посиленому режимі.

Хасиди сподівалися за традицією відсвяткувати Новий рік в Умані. Натомість їх не пропустили через карантинні обмеження.

КПП "Нові Яриловичи" тимчасово припинив роботу, автівки зараз перенаправляють на інший пункт пропуску на Житомирщині.