У Росії зафіксували рекордний приріст хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
У країні-агресорі рекордний приріст хворих на COVID-19 за два місяці. Останніми днями в РФ реєструють понад 5 тисяч заражень за добу. Найбільше - у Москві.
Востаннє такий показник був всередині літа. Загалом заразилися майже мільйон сто тисяч осіб, із них майже 20 тисяч померли.
Раніше агенція Reuters повідомляла, що статистика може бути заниженою. Аналітики припускають, що померлим можуть приписувати інші діагнози, наприклад ті, що людина мала до захворювання на COVID-19.
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