Недавно в Черновцах c девушкой произошла жуткая история, которой она решила поделиться со всеми. На своем Instagram-аккаунте Алена сообщила, что стала жертвой насилия своего экс-бойфренда.

Пострадавшая отметила, что долгое время не хотела рассказывать страшную историю, однако сейчас тема насилия очень актуальна и жертв стает все больше и больше. По этому, дабы уберечь девушек от токсичных отношений и их последствий, она решилась на такой шаг.

"Началось все с того, что мы пытались строить отношения. Я еще тогда заметила, как быстро у человека меняется настроение, но я не придала этому особого внимания. Но со временем моему терпению пришел конец, и я разорвала эти отношения... Он предложил встретится и еще раз поговорить о нас . Я зла на него не держала, по этому согласилась", - рассказывает Алена.

Девушка пришла к парню вечером, не подозревая ничего страшного. Как только она зашла, мужчина закрыл дверь и потребовал показать все переписки в телефоне.

"Подумаете вы, что это ревность, но на мой вопрос "почему я должна это делать, и кто ты мне, если мы даже не общаемся?", я получила множество ударов в голову, грудь и по всему телу . И бил он меня до тех пор, пока я не разблокировала телефон: за переписки с друзьями, за то, что не хотела показывать их, за то, что поехала с подругой в горы", - вспоминает Алена.

Неадекватный мужчина все сильнее бил девушку, душил, от чего та теряла сознание. В заточении у насильника девушка провела более 6 часов.

"Он взял нож и кричать, что если я не заткнусь он меня убьет... Он пытался накормить меня каким-то порошком, кричал, что это наркотики. Взялся снимать видео... Позднее полуночи мои родители забили тревогу и начали меня искать... Моя подруга смогла узнать, где я. Моя мама пошла к его дому и единственная квартира, где горел свет и была его. Таким образом по моим крикам на весь дом, она меня нашла", - рассказала девушка.

На все вопросы матери мужчина отвечал как ни в чем не бывало. Он даже сказал, что во всем виновата Алена и все вопросы к ней. Девушка решила обратиться к родителям парня в надежде, что они смогут как-то повлиять на ситуацию. Но то, что Алена услышала в ответ на ее рассказ об издевательствах, повергло ее в шок.

"Слова его отца: "ну и что, что хотел наркотиками накормить, сейчас 90% молодежи это употребляют и это нормально", - добавила пострадавшая.

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