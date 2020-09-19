Пандемія коронавірусу: Шмигаль розповів, завдяки чому вдалося втримати економіку [ Редактировать ]
У п'ятницю,18 вересня, прем`єр-міністр України Денис Шмигаль, під час нового соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР і/чи ВІЙНА", розказав про кількість галузей економіки країни, які вдалося втримати, а також зазначив час, за який це вдалося зробити.
Ми, практично два з половиною місяці протримали шість галузей економіки, в яких доволі велика кількість зайнятих осіб (малий, середній бізнес). Протримали закритою без можливостей розвиватись і заробляти гроші.
Також Шмигаль додав, що Україна, завдяки інфраструктурнуму інвестуванню, змогла уникнути масштабного просідання економіки.
Україна має можливість інвестувати в інфраструктуру економічного розвитку мультиплікатора, створення робочих місць. Це дало нам можливість наповнити бюджет і показати кращий результат в другому кварталі. І замість очікуваних 14% економіка просіла лише на 11%.
Крім того, прем`єр-міністр України росказав про аудит, проведений з ковідним фондом в уряді.
Буквально в середу на засіданні уряду було дано розпорядження провести аудит, Держспоживслужба отримала таке розпорядження, тому найближчим часом ми отримаємо офіційні дані аудиту ковідного фонду і зможемо їх надати нашим міжнародним партнерам.
Нагадаємо, Денис Шмигаль розповів, коли оприлюднять дані аудиту ковідного фонду.
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