У п'ятницю,18 вересня, прем`єр-міністр України Денис Шмигаль, під час нового соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР і/чи ВІЙНА", розказав про кількість галузей економіки країни, які вдалося втримати, а також зазначив час, за який це вдалося зробити.

Ми, практично два з половиною місяці протримали шість галузей економіки, в яких доволі велика кількість зайнятих осіб (малий, середній бізнес). Протримали закритою без можливостей розвиватись і заробляти гроші.

Також Шмигаль додав, що Україна, завдяки інфраструктурнуму інвестуванню, змогла уникнути масштабного просідання економіки.

Україна має можливість інвестувати в інфраструктуру економічного розвитку мультиплікатора, створення робочих місць. Це дало нам можливість наповнити бюджет і показати кращий результат в другому кварталі. І замість очікуваних 14% економіка просіла лише на 11%.

Крім того, прем`єр-міністр України росказав про аудит, проведений з ковідним фондом в уряді.

Буквально в середу на засіданні уряду було дано розпорядження провести аудит, Держспоживслужба отримала таке розпорядження, тому найближчим часом ми отримаємо офіційні дані аудиту ковідного фонду і зможемо їх надати нашим міжнародним партнерам.

Нагадаємо, Денис Шмигаль розповів, коли оприлюднять дані аудиту ковідного фонду.