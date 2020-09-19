Моторошна ДТП: на Буковині автівка протаранила пасажирський мікроавтобус [ Редактировать ]
Моторошна ДТП на Буковині. Вночі на дорозі Житомир-Чернівці зіштовхнулися мікроавтобус та легковик. Водій Audi не впорався з керуванням і спричинив аварію.
За попередньою інформацією, автобус перевозив працівників одного з чернівецьких підприємств. Удар був такої сили, що мікроавтобус вилетів на узбіччя та перекинувся. Від отриманих травм на місці загинула пасажирка буса. Решту пасажирів та обох водіїв мікроавтобуса доправили до лікарні. Водія Audi затримали. Чи був він тверезим - наразі невідомо.
Ігор Стахов, начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Чернівецькій області:
В результаті дорожньо-транспортної пригоди 11 пасажирів транспортного засобу були доставлені в лікарню. Один пасажир загинув на місці пригоди. Також тілесні ушкодження отримали обидва водії, які доставлені в лікарню.
по теме
На трасі "Київ-Харків" у масштабній ДТП постраждали десятки людей
На трасі "Київ-Харків" зіткнулися чотири автомобілі: дві вантажівки, мікроавтобус і легковик
Поблизу Хмельницького у ДТП постраждали люди
На трасі "Житомир-Чернівці" зіткнулися легковик та рейсовий автобус з пасажирами
Михайло Єфремов визнав свою провину у суді
Михайла Єфремова звинувачують у смертельному ДТП, яке він скоїв на початку червня - внаслідок аварії загинула людина
Відрізані від світу: жителі гірських районів Прикарпаття потерпають через зруйнований міст
На Прикарпатті обвалився міст, який з'єднував кілька гірських сіл з цивілізацією. Чому обіцянки чиновників виявилися менш міцними за колеса лісовоза?
В Киеве внедорожник "влетел" в автобус с пассажирами (видео)
О пострадавших не сообщается