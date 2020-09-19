Моторошна ДТП на Буковині. Вночі на дорозі Житомир-Чернівці зіштовхнулися мікроавтобус та легковик. Водій Audi не впорався з керуванням і спричинив аварію.

За попередньою інформацією, автобус перевозив працівників одного з чернівецьких підприємств. Удар був такої сили, що мікроавтобус вилетів на узбіччя та перекинувся. Від отриманих травм на місці загинула пасажирка буса. Решту пасажирів та обох водіїв мікроавтобуса доправили до лікарні. Водія Audi затримали. Чи був він тверезим - наразі невідомо.

Ігор Стахов, начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Чернівецькій області:

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 11 пасажирів транспортного засобу були доставлені в лікарню. Один пасажир загинув на місці пригоди. Також тілесні ушкодження отримали обидва водії, які доставлені в лікарню.