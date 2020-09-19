Як в карантинній Умані пройшов іудейський Новий Рік [ Редактировать ]
Сьогодні юдеї бажають один одному щасливого року. За їхнім календарем, учора з настанням сутінок розпочався 5781 рік від створення світу. Зазвичай наймасштабніші гуляння відбувалися в Умані поблизу могили засновника брацлавського хасидизму Цадика Нахмана.
Та через карантин потрапити на свято пощастило не багатьом прочанам. Щоправда, у вузькому колі відсвяткувати їм усе-таки вдалося.
Ось так, з піснями й танцями, вночі в Умані хасиди зустрічали Новий рік - Рош-га-Шана. Ще із заходом сонця прочани, подалі від стороннього ока, сіли за столи і взялися святкувати настання 5781 року за юдейським календарем. Але цьогоріч у вузькому колі - через карантинні обмеження до Умані приїхали трохи більше за дві тисячі хасидів.
Святкують в Умані лише ті, хто прибув сюди заздалегідь, ще до закриття кордону. Зазвичай у районі паломництва не проштовхнутись, та нині вулиці майже порожні, як вночі, так і зранку, коли хасиди масово йдуть на молитву. Це найголовніша традиція Рош-га-Шана - щойно зійде сонце, прочани на могилі свого пророка мають попросити в бога щастя в новому році. Чоловіки проводять обряд у приміщенні, а от жінки де доведеться - у хасидів жорсткий патріархат.
Працювати на Рош-га-Шана хасидам забороняє віра. Інтерв'ю - теж робота, тому камер ортодокси намагаються уникати. Погляди Нетанеля більш демократичні. Чоловік в Умані вже більше ніж місяць і дуже шкодує, що одновірців до святині цього року приїхало вкрай мало.
Нетанель Зігдон, прочанин-хасид:
Якби ви приїхали на це свято минулого року, то побачили б багато людей - було дуже багато музики. Я б навіть отак з вами поговорити не зміг через неймовірний галас, вулиці були забиті.
А от для двірника пані Ніни дві тисячі прочан - уже забагато. Жінка працює від вдосвіта. Каже: хасиди люди не надто охайні і сміття кидають просто під ноги.
Ніна Панченко, двірник:
Да, з під'їзду вийшов, кинув. Он, подивіться - зелена полоса, там подивіться, накидано.
Схоже, сміття - наразі єдина проблема. У поліції констатують: сьогоднішня ніч у районі паломництва на диво минула без ексцесів та порушень. Щоправда, двом прочанам правоохоронці святковий настрій усе-таки зіпсували. Після перевірки документів виявилося, що ті схитрували, аби потрапити до святині.
Наталія Мельник, інспектор сектору моніторингу Уманського відділу поліції:
Документи у них були оформлені на інше місце перебування, а от в місті Умань вони перебувають незаконно. Поліцією було виявлено таких осіб та передано інформацію міграційній службі.
Не виключено, що найближчим часом порушників депортують з України. Утім, завтра свято Рош-га-Шана закінчується, і решта хасидів роз'їдуться по домівках після традиційного масового купання у ставку.
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