В Украине отсутствует механизм отзыва с должности директора Национального антикоррупционного бюро. Для того чтобы его создать, необходимо внести изменения в законодательство или Конституцию. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По состоянию на сегодняшний день, согласно действующему законодательству, даже после решения Конституционного суда, нет механизмов отзыва с должности главы НАБУ. С другой стороны, мы понимаем, что тогда, когда принимался этот закон, многие эксперты говорили, что президент назначает на должность указом, который противоречит Конституции. Поэтому необходимо либо вносить изменения в Конституцию, или по-другому выписывать закон.

Напомним, что Конституционный суд Украины 28 августа 2020 года признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ в 2015 году. Суд решил, что Основным законом не предусмотрены полномочия президента Украины назначать руководителя НАБУ.

16 сентября 2020 года Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ. В частности признано незаконным назначение президентом директора НАБУ и членов конкурсной комиссии на эту должность.