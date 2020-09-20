Разумков рассказал, как назначить нового директора НАБУ [ Редактировать ]
В Украине отсутствует механизм отзыва с должности директора Национального антикоррупционного бюро. Для того чтобы его создать, необходимо внести изменения в законодательство или Конституцию. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
По состоянию на сегодняшний день, согласно действующему законодательству, даже после решения Конституционного суда, нет механизмов отзыва с должности главы НАБУ. С другой стороны, мы понимаем, что тогда, когда принимался этот закон, многие эксперты говорили, что президент назначает на должность указом, который противоречит Конституции. Поэтому необходимо либо вносить изменения в Конституцию, или по-другому выписывать закон.
Напомним, что Конституционный суд Украины 28 августа 2020 года признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ в 2015 году. Суд решил, что Основным законом не предусмотрены полномочия президента Украины назначать руководителя НАБУ.
16 сентября 2020 года Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ. В частности признано незаконным назначение президентом директора НАБУ и членов конкурсной комиссии на эту должность.
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