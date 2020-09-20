Коронавірус продовжує ширитися Україною. За минулу добу майже 3 тисячі нових випадків. Серед лідерів, уже традиційно, столиця. У Києві зафіксували 343 нових хворих. Більше тільки на Харківщині. Там - 424 інфікованих за добу. Нині на COVID-19 уже хворіють 94 тисячі українців. А загалом, за час пандемії, померли три з половиною тисячі людей.