Коронавірус продовжує ширитися Україною [ Редактировать ]
Коронавірус продовжує ширитися Україною. За минулу добу майже 3 тисячі нових випадків. Серед лідерів, уже традиційно, столиця. У Києві зафіксували 343 нових хворих. Більше тільки на Харківщині. Там - 424 інфікованих за добу. Нині на COVID-19 уже хворіють 94 тисячі українців. А загалом, за час пандемії, померли три з половиною тисячі людей.
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