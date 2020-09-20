Сын и помощник белорусского президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, 20 сентября, принял участие в международном мотопробеге в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также высказался по поводу протестов в Беларуси. Об этом сообщает издание Sputnik Беларусь.

По данным издания, Виктор Лукашенко встретил участников пробега, в том числе российских байкеров, в деревне Истоки под белорусской столицей, а также поздравил ветеранов с памятной датой и подарил детям спортинвентарь.

Также, он высказался о протестах, которые проходят с момента оглашения результатов выборов главы государства. Политик заявил, что митинги его совсем не пугают.

Я вижу вспаханные поля, красивый, чистый город. Люди идут, кто-то отдыхать, кто-то с детьми гуляет. А протесты? Ну, прошли и прошли, нестрашно

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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