Спецтехника, военные грузовики, автобусы с бойцами ОМОНа и автозаки оцепили центр Минска, где запланирован традиционный для воскресенья марш оппозиции, сообщает ТАСС.

Дворец Независимости - резиденцию президента Александра Лукашенко - охраняет колонна из восьми БТР. Рядом, напротив здания Верховного суда, стоят машины с силовиками.

Подходы к площади Независимости перекрыты металлическими ограждениями и колючей проволокой, на площади дежурят сотрудники милиции и бойцы ОМОНа.

Центральные улицы города пока остаются открытыми для транспорта, но уже перекрыто движение по проспекту Победителей. С 13:00 на вход и выход закрыты шесть центральных станций минского метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа" и "Немига". В центре Минска с утра с перебоями работает интернет.

Территорию возле выставочного центра БелЭкспо на улице Орловской уже оцепили бойцы внутренних войск, вооруженные автоматами.



Ранее сообщалось, что в сети опубликовали данные тысячи сотрудников МВД Беларуси.