На Донбасі сапери знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів [ Редактировать ]
Без втрат і поранень минула попередня доба на фронті. Зафіксоване одне порушення режиму тиші. Неподалік Новоолександрівки найманці атакували зі стрілецької зброї в бік українських позицій.
Вогонь був неприцільним, тож наші воїни не відповідали. Підрозділи ДСНС, що входять до складу Об'єднаних сил, допомагають місцевим жителям відновлювати зруйновану інфраструктуру: зокрема, за минулий тиждень полагодили понад 6 десятків будинків.
А сапери обстежили майже півсотні гектарів - вилучили і знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів.
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