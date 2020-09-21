Без втрат і поранень минула попередня доба на фронті. Зафіксоване одне порушення режиму тиші. Неподалік Новоолександрівки найманці атакували зі стрілецької зброї в бік українських позицій.

Вогонь був неприцільним, тож наші воїни не відповідали. Підрозділи ДСНС, що входять до складу Об'єднаних сил, допомагають місцевим жителям відновлювати зруйновану інфраструктуру: зокрема, за минулий тиждень полагодили понад 6 десятків будинків.

А сапери обстежили майже півсотні гектарів - вилучили і знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів.