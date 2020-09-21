Россия сорвала инспекцию позиций украинской армии в Шумах под Горловкой и теперь Украина не пустит в одностороннем порядке боевиков на свои позиции. Следующее инспектирование, если будет такая договоренность, будет проходить обоюдно - по обе стороны линии разграничения. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью "Радио Свобода".

По словам экс-президента, инспекция Шумов, о которой было договорено в Минске - это одноразовая акция, поскольку не отработан механизм таких проверок представителями ОБСЕ.

Я не знаю, как решат, как мы решим, это не одна Украина будет решать. Украина может решать только в одном случае - то, что будет, чтобы оно не было односторонним. Если инспектирования, то у нас и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, я подчеркиваю, около 50 случаев, когда та сторона нарушает те же Минские договоренности, как они говорят, что нарушаем мы. То есть не может быть, что они будут предъявлять требования к Украине, а Украина будет выполнять, не имея возможности заставить через ОБСЕ, через мониторинговую миссию, скажем, выполнять эти условия и противоположной стороной. Мы согласились на одноразовую (инспекцию), я еще раз подчеркиваю. Так было заявлено на заседании нашей Трехсторонней контактной группы, одноразовую.

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Глава украинской делегации в ТКГ объяснил, при каком условии в будущем возможны такие инспекции боевых позиций.

Теперь мы поставили вопрос о создании механизмов, которые бы действовали постоянно, а не разово. И, конечно, я подчеркиваю, что если будет принято решение любого характера, то оно будет касаться двух сторон - и той, и нашей стороны обязательно. Будет так, а не односторонне.

Напомним, что 9 сентября Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала совместную инспекцию позиций украинской армии в районе поселка Шумы. После этого решения главарь "ДНР" Денис Пушилин отменил свой приказ от 5 сентября об ударе по позициям украинских военных под Горловкой. Пушилин утверждает, что украинские военные "незаконно" вырыли траншеи и возвели инженерные сооружения в районе населенного пункта Шумы после начала перемирия на Донбассе 22 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Резников призвал Раду изменить решение о местных выборах на Донбассе.