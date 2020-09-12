Совместную с "ДНР" инспекцию позиций Вооруженных сил Украины вблизи поселка Шумы под Горловкой в Донецкой области инициировал заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

9 сентября на внеочередном заседании ТКГ в форме видеоконференции, когда рассматривали заявление боевиков об уничтожении украинских инженерных сооружений в районе Шум, впервые присутствовал Дмитрий Козак.

По словам Кравчука, Козак вел себя энергично, "с нотками ультиматума". Он заявил, что Украина должна определиться, будет она выполнять Минские соглашения или нет. Вопрос об траншеях ВСУ в Шумах подробно обсудили.

А 10 сентября утром представители "республик" на Донбассе выдвинули дополнительные условия, о чем не было речи на заседании ТКГ. Боевики потребовали провести новые наблюдения еще в трех точках, чтобы составить некий протокол.

Свои требования подкрепили прицельным огнем позиций, где должна была состояться встреча СЦКК и ОБСЕ. После обстрелов официальный Киев отказался от совместной инспекции позиций украинской армии.

Ранее сообщалось, что СНБО рассматривает пять вариантов деоккупации Донбасса.