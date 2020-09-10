Срыв инспекции под Шумами: У Зеленского объяснили причины [ Редактировать ]
В четверг, 10 сентября, Украина должна была провести совместную с "ДНР" инспекцию позиций ВСУ. Однако состоялся срыв. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Срыв инспектирования позиций вблизи населенного пункта Шумы связан с постоянным изменением запросов российской стороны и не выполнением условий перемирия боевиками. Пока инспекцию проводить не будут.
Утром 10 сентября накануне проведения инспекции боевики выдвинули ряд требований, которые противоречат друг другу и искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня.
"Именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ исключительно "одноразового инспектирования" исключительно одной точки не произойдет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны", - сообщили в Офисе президента.
В ОП добавили, что ОБСЕ неоднократно подтверждала выполнение условий перемирия украинской стороной."
За шесть недель от 27 июля Украина добросовестно придерживалась всех условий. Можем и хотим делать это и дальше, чтобы перейти от "тишины" на Донбассе к устойчивому миру. Констатируем, что представители незаконных вооруженных формирований демонстрируют наличие у них совсем другой цели, а именно - пиара вместо мира", - говорится в заявлении.
Украинская сторона согласилась, чтобы ОБСЕ в присутствии представителей сторон зафиксировала факт отсутствия нарушений на подконтрольной территории. При этом боевики отказались провести зеркальную процедуру.
"Учитывая все это - фактический отказ России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО соблюдать достигнутые договоренности и работать на основные здравого смысла ради подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии разграничения - констатируем, что инспекция в районе Шум Донецкой области пока не может быть проведена", - заявили в Офисе президента.
Накануне Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала совместную инспекцию позиций украинской армии в районе поселка Шумы. После этого решения главарь "ДНР" Денис Пушилин отменил свой приказ от 5 сентября об ударе по позициям украинских военных под Горловкой.
Пушилин утверждает, что украинские военные "незаконно" вырыли траншеи и возвели инженерные сооружения в районе населенного пункта Шумы после начала перемирия на Донбассе 22 июля 2020 года.
Ранее сообщалось, что СНБО Украины рассматривает пять вариантов деоккупации Донбасса.
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