В четверг, 10 сентября, Украина должна была провести совместную с "ДНР" инспекцию позиций ВСУ. Однако состоялся срыв. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Срыв инспектирования позиций вблизи населенного пункта Шумы связан с постоянным изменением запросов российской стороны и не выполнением условий перемирия боевиками. Пока инспекцию проводить не будут.

Утром 10 сентября накануне проведения инспекции боевики выдвинули ряд требований, которые противоречат друг другу и искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня.

"Именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ исключительно "одноразового инспектирования" исключительно одной точки не произойдет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны", - сообщили в Офисе президента.

В ОП добавили, что ОБСЕ неоднократно подтверждала выполнение условий перемирия украинской стороной."

За шесть недель от 27 июля Украина добросовестно придерживалась всех условий. Можем и хотим делать это и дальше, чтобы перейти от "тишины" на Донбассе к устойчивому миру. Констатируем, что представители незаконных вооруженных формирований демонстрируют наличие у них совсем другой цели, а именно - пиара вместо мира", - говорится в заявлении.

Украинская сторона согласилась, чтобы ОБСЕ в присутствии представителей сторон зафиксировала факт отсутствия нарушений на подконтрольной территории. При этом боевики отказались провести зеркальную процедуру.

"Учитывая все это - фактический отказ России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО соблюдать достигнутые договоренности и работать на основные здравого смысла ради подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии разграничения - констатируем, что инспекция в районе Шум Донецкой области пока не может быть проведена", - заявили в Офисе президента.

Накануне Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала совместную инспекцию позиций украинской армии в районе поселка Шумы. После этого решения главарь "ДНР" Денис Пушилин отменил свой приказ от 5 сентября об ударе по позициям украинских военных под Горловкой.

Пушилин утверждает, что украинские военные "незаконно" вырыли траншеи и возвели инженерные сооружения в районе населенного пункта Шумы после начала перемирия на Донбассе 22 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что СНБО Украины рассматривает пять вариантов деоккупации Донбасса.