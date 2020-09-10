Украинские власти согласилась провести совместную с самопровозглашенной "ДНР" инспекцию позиций Вооруженных сил Украины около поселка Шумы под Горловкой. Инспекция пройдет при участии ОБСЕ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Офис президента Украины.

С целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций сегодня достигнута договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Так называемый "МИД ДНР" сообщил, что совместная инспекция состоится в четверг, 10 сентября, в 14:00.

Накануне Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала совместную инспекцию позиций украинской армии в районе поселка Шумы. После этого решения главарь "ДНР" Денис Пушилин отменил свой приказ от 5 сентября об ударе по позициям украинских военных под Горловкой.

Пушилин утверждает, что украинские военные "незаконно" вырыли траншеи и возвели инженерные сооружения в районе населенного пункта Шумы после начала перемирия на Донбассе 22 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что СНБО Украины рассматривает пять вариантов деоккупации Донбасса.