Украина проведет совместную с "ДНР" инспекцию позиций ВСУ [ Редактировать ]
Украинские власти согласилась провести совместную с самопровозглашенной "ДНР" инспекцию позиций Вооруженных сил Украины около поселка Шумы под Горловкой. Инспекция пройдет при участии ОБСЕ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Офис президента Украины.
С целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций сегодня достигнута договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.
Так называемый "МИД ДНР" сообщил, что совместная инспекция состоится в четверг, 10 сентября, в 14:00.
Накануне Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала совместную инспекцию позиций украинской армии в районе поселка Шумы. После этого решения главарь "ДНР" Денис Пушилин отменил свой приказ от 5 сентября об ударе по позициям украинских военных под Горловкой.
Пушилин утверждает, что украинские военные "незаконно" вырыли траншеи и возвели инженерные сооружения в районе населенного пункта Шумы после начала перемирия на Донбассе 22 июля 2020 года.
Ранее сообщалось, что СНБО Украины рассматривает пять вариантов деоккупации Донбасса.
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