NASA разом із Європейським космічним агентством підписали контракт, деталі якого ще не так давно здавалися науковою фантастикою. Відтак Землю боронитимуть від величезних астероїдів, які можуть із нею зіштовхнутися. Як це працюватиме? І коли "космічна варта" заступить на зміну? Знає Дмитро Анопченко.

Коли наприкінці дев'яностих на екрани вийшов знаменитий фільм "Армагеддон" із Брюсом Віллісом, який рятує Землю, сценаристів засміяли. Надто вже фантастичним здавався сюжет - ну як це, змінити орбіту астероїда, який може зіштовхнутися з планетою?!

Минуло 22 роки і вже набагато якіснішу, ніж у кіно, комп'ютерну графіку намалювали для NASA та Європейського космічного агентства, які фактично пішли шляхом Вілліса. І запускають "проєкт Гера" - назвавши його на честь давньогрецької богині. Ідея - знайти спосіб завчасно вираховувати об'єкти, які можуть загрожувати планеті, і коригувати їхній курс у космосі.

Дійшло навіть до створення корабля для цього. Контракт на його спорудження вартістю понад 153 мільйони доларів саме підписали.

Франко Онгаро, директор з питань технологій Європейського космічного агентства:

Нам відомо, що це станеться! Це ж щодня відбувається - тоннами щось валиться з неба на Землю. На щастя, наша планета вкрита водою, і пустелі є; але це питання - пощастить чи ні?

Тому й готуються заздалегідь. Старт "Гери" призначено на жовтень 2024. Це фактично розвідник - корабель має мандрувати космосом, збирати й передавати для аналізу інформацію про потенційні загрози. Набагато раніше, вже за рік, буде пробний політ у рамках схожого американського проєкту. Для нього навіть уже обрали тестовий астероїд, орбіту якого - вперше в історії - буде змінено.

Через коронавірус і карантин навіть NASA змінювала свої плани. І вашингтонська штаб-квартира агентства довго була порожньою - майже всіх надовго відправили працювати з дому, через що багато проектів фактично призупинилися.

І тепер намагаються надолужити згаяний час. Щоб хоч чомусь навчитися в Голлівуду і в реальному житті потім не було, як у фільмі з Брюсом Віллісом, коли місію розгортали просто в останні хвилини.