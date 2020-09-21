В воскресенье, 27 сентября, в Украине будут отмечать один из важнейших религиозных праздников - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Согласно писанию, в 326 году был найден крест, на котором распяли Христа. Его высоко подняли над землей, чтобы видно было всем желающим. Именно в честь этого и основан праздник. Поиски святыни организовала мать императора Константина Елена. После разрушения Иерусалима римлянами, крест был утерян.

Что нельзя делать?

Верующие в этот день соблюдают однодневный пост , проводят крестные ходы и посещают церковь.

, проводят крестные ходы и посещают церковь. Наши предки именно в этот праздник начинали заготавливать на зиму капусту . Но они верили, что важных начинаний в праздник стоит избегать, они не дадут хорошего результата.

. Но они верили, что важных начинаний в праздник стоит избегать, они не дадут хорошего результата. Традиционно в церковные праздники запрещено дурные мысли и слова , ссоры и плохие поступки.

, ссоры и плохие поступки. Одним из самых известных запретов на Воздвижение является запрет похода в лес. Считается, что в этот день все пресмыкающиеся готовятся к зиме, собираются в большие группы и являются особо активными.

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