Воздвижение Креста Господня: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
В воскресенье, 27 сентября, в Украине будут отмечать один из важнейших религиозных праздников - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
Согласно писанию, в 326 году был найден крест, на котором распяли Христа. Его высоко подняли над землей, чтобы видно было всем желающим. Именно в честь этого и основан праздник. Поиски святыни организовала мать императора Константина Елена. После разрушения Иерусалима римлянами, крест был утерян.
Что нельзя делать?
- Верующие в этот день соблюдают однодневный пост, проводят крестные ходы и посещают церковь.
- Наши предки именно в этот праздник начинали заготавливать на зиму капусту. Но они верили, что важных начинаний в праздник стоит избегать, они не дадут хорошего результата.
- Традиционно в церковные праздники запрещено дурные мысли и слова, ссоры и плохие поступки.
- Одним из самых известных запретов на Воздвижение является запрет похода в лес. Считается, что в этот день все пресмыкающиеся готовятся к зиме, собираются в большие группы и являются особо активными.
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