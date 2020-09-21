В Днепре водолазы спасли подростка, который прыгнул в реку с Центрального моста. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

Инцидент произошел вечером 20 сентября. В 22:43 в Службу спасения "101" сообщили о том, что с Нового моста в Днепр прыгнул человек. Туда сразу же отправились спасатели и водолазы. Они увидели, что после прыжка парень очутился на расстоянии 100 метров от берега.

Водолазы-спасатели оперативно вытащили его из воды и доставили на берег. Подростка 2003 года рождения забрали в больницу. Предварительный диагноз - общее переохлаждение.

В сети появилось видео с камер наблюдения. На записи видно, что перед попыткой суицида парень ссорился с девушкой. Несколько раз подросток порывался перелезть через перила моста, а девушка уговаривала его не делать этого.

Ранее сообщалось, что подросток утонул в городском фонтане глубиной 30 сантиметров.