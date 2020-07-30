Подросток утонул в городском фонтане глубиной 30 сантиметров [ Редактировать ]
В испанском городке Мостолес неподалеку от Мадрида 16-летний подросток утонул в фонтане глубиной всего 30 сантиметров.
Об этом сообщает El Mundo.
Гулявший в парке парень вместе со своими друзьями в жару забрался в фонтан, хотя, купаться там было строго запрещено.
Предположительно, школьники добрались до панели управления, отодвинув прикрывавшую ее сетку, и, нажимая разные кнопки, привели в действие механизм. В итоге одного из подростков засосало в сливную трубу.
Приятели не смогли вытащить его самостоятельно и позвали на помощь, но уже было поздно.
Для того, чтобы извлечь тело из трубы, спасателям понадобилось 50 минут.
Varón 16 años fallece ahogado en una fuente ornamental en el parque Finca Liana de #Mostoles.— 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) July 27, 2020
Era succionado por una tubería dentro de la zona de maquinaria. Se encontraba sumergido y tiene que ser Rescatado por Bomberos @AytoMostoles. #SUMMA112 confirma fallecimiento tras RCP. pic.twitter.com/19raVC2H2x
Ранее сообщалось, что полицейский утонул при попытке спасти подростков. Также 11 человек утонули при попытке спасти ребенка.
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