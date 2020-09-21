Александр Писарук, бывший первый заместитель главы НБУ и бывший сотрудник МВФ, заявил, что НАБУ искусственно затягивает дело о рефинансировании VAB Банка, вместо того, чтобы признавать ошибку и закрыть его. Об этом сообщает УНИАН.

Бывший сотрудник МВФ, а ныне глава правления "Райффайзен банк Аваль" Александр Писарук в интервью НВ прокомментировал дело НАБУ против него и бизнесмена Олега Бахматюка.

По словам Александра Писарука, его адвокаты в мае подали прошение об отмене подозрения, где представили подробные доказательства невиновности, на основании выводов экспертиз, научно-правовых заключений экспертов, как заявляет банкир, "разбивающих позицию НАБУ в пух и прах". "В этой ситуации правильным было бы просто признать ошибку и закрыть дело, но похоже, что НАБУ не хочет этого делать, очевидно поэтому они пытаются выискивать возможности, как это дело затянуть", - говорит Писарук.

По его мнению, дело затягивается искусственно, потому что у НАБУ истекают сроки досудебного расследования, которое ограничено максимум годом. "Пытаются это дело затянуть всеми правдами и неправдами, используя, мягко говоря, некорректные юридические методы. Они пытаются это дело "подвесить", объединить с другим… Мы предотвратим "подвешивание" этого дела, чтобы они просто его не засунули в долгий ящик, и оно бы там лежало, как это часто происходит."

Писарук заявил, что НАБУ "готовы замешать и принести в жертву честных людей, которые не сделали ничего криминального, ради достижения каких-то своих целей". "Будем это называть непрофессионализмом, будем называть это "не разобрались" или возможно это даже злая воля, но на основании представленных адвокатами фактов, доказывающих мою невиновность, надо просто спокойно признать ошибку и отменить подозрение, - говорит банкир. - Извинений не нужно, мне не нужны их извинения, нужно просто спокойно признать ошибку.

Напомним, что дело НАБУ против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использование средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.