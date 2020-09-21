Віртуальна церемонія вручення премії Еммі відбулася в Лос-Анджелесі. У новому карантинному форматі: порожній театр з картонними фігурками номінантів та зі справжніми лауреатами на відеозв'язку.

Першими володарями премії стали актори Юджин Леві і Кетрін О'Хара. Вони зіграли в Найкращому комедійному серіалі за версією Еммі - "Шіттс Крик". Робота отримала 7 переможних статуеток. Найдраматичнішою картиною премії - стали "Спадкоємці". Джеремі Стронг отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у цьому серіалі.