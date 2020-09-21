Десятки жителів прифронтової смуги, ветерани та діячі культури - зібралися у Святогорській лаврі. Там відбувся форум "Люди миру". Говорили про те, як закінчити війну на Донбасі.

Донеччина, Святогорська Лавра. У чотирнадцятому році тут прихистили тисячі біженців, а потім усі роки війни - підтримували постраждалих від бойових дій. А сьогодні тут відбувається форум "Люди миру". Захід починається з молебню за завершення війни на Донбасі.

Владика Антоній:

Символічно що саме тут проходить форум. Адже Святогорська Лавра прийняла біженців у скрутний момент.

Цей форум - результат об'єднання зусиль волонтерів та української православної церкви. Організатори мали на меті з допомогою учасників бойових дій, постраждалих від війни, добровольців, благодійників - шукати шляхи встановлення миру на сході України.

Олег Карамазов, рокмузикант:

Сегодня международний день мира. Нас собрали в Лавре, людей, которые могут подставить плече.

На форумі пролунали десятки історій людей, які живуть на лінії фронту, а також ветеранів АТО. Наприклад, В'ячеслава Шевчука - офіцера, який відкривав пункт пропуску в Станиці Луганській.

В'ячеслав Шевчук, ветеран АТО:

Я был на войне с 14 - по 16 год. Когда началась война я вернулся из Гданська защищать родину. Кто-то зарабатывал на этом деньги, а пацаны гибли и вот сейчас на нашу территорию начали обращать внимание. Теперь у нас нормальные дороги. И нам нужно вот так показывать свое превосходство - иначе это война продлится бесконечно.

На завершення заходу учасникам форуму показали відеозвернення жителів інших країн, які пережили схожі війни.