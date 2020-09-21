Пошматований собаками: у Дніпрі борються за життя дворічного хлопчика [ Редактировать ]
Його рятують усією країною. Дворічного хлопчика із Донецької області, якого пошматували собаки. За життя дитини борються лікарі у Дніпрі. Допомагають волонтери. Буквально за кілька годин їм вдалося зібрати потрібну суму.
Біда сталася у День народження дитини. Батько не щільно зачинив двері вольєру із двома вівчарками та пішов на роботу. І доки мати поралася по господарству, малюк вийшов у двір. Собаки накинулися і завдали хлопчику страшних поранень. Дитину військові доправили вертольотом до лікарні в Дніпрі. Малюк уже другу добу в реанімації - у медикаментозній комі. Функції легень, печінки та серця підтримують за допомогою апаратів та ліків.
Наталія Дементьєва, в. о. директора Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:
Ребенок перенес не одну операцию, по удалению поврежденных тканей. Ему востанавливали артерию сосудистые хирурги. Ему проводятся всевозможные мероприятия по востанавлению функции сердца, почек и всех органов. Но к сожалению его состояние остается крайне тяжелым.
по теме
Собака напала на ребенка на детской площадке (фото)
Пострадавшую госпитализировали
Пенсионерка напугала медведя криком и спаслась
В Якутии 84-летняя женщина по имени Анна Дьячковская отпугнула медведя
Чому гальмується розгляд справи про пожежу в Одеському коледжі
В Одесі ніяк не може розпочатись судочинство у справі, яка ще наприкінці минулого року шокувала усю країну
Соревнование "кто больше выпьет" обернулось для ребенка смертью
В республике Малави, в ходе соревнований "кто больше выпьет" скончался 11-летний мальчик
Жорстоке вбивство: у Львові підлітки забили пенсіонера до смерті
Двоє підлітків до смерті забили пенсіонера у Львові. Три доби в занедбаній будівлі хлопці 16 і 18 років знущалися над двома чоловіками, один із яких не витримав катувань