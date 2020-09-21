Його рятують усією країною. Дворічного хлопчика із Донецької області, якого пошматували собаки. За життя дитини борються лікарі у Дніпрі. Допомагають волонтери. Буквально за кілька годин їм вдалося зібрати потрібну суму.

Біда сталася у День народження дитини. Батько не щільно зачинив двері вольєру із двома вівчарками та пішов на роботу. І доки мати поралася по господарству, малюк вийшов у двір. Собаки накинулися і завдали хлопчику страшних поранень. Дитину військові доправили вертольотом до лікарні в Дніпрі. Малюк уже другу добу в реанімації - у медикаментозній комі. Функції легень, печінки та серця підтримують за допомогою апаратів та ліків.

Наталія Дементьєва, в. о. директора Дніпропетровської обласної дитячої лікарні: