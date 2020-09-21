Битва за врожай. Зі зброєю в руках. На Черкащині поліція затримала рейдерів, які вночі силоміць хотіли обчистити чуже поле.

Рейдерів таки вдалося зупинити, але без стрілянини не обійшлось. Як все було? Розбиралися наші кореспонденти.

Ця сама людина стріляла саме по нашому фермеру.

Група кремезних чоловіків, зброя і комбайни - так на Черкащині стартував збір врожаю кукурудзи. Це відео відзняли в суботу ввечері жителі села Калинівка, коли велике агро-підприємство приїхало збирати врожай місцевого фермера. Самотужки завадити грабунку люди не змогли, тому викликали поліцію.

Стреляли с травматического оружия, стреляли много и боевое и нарезное, но попадания 2 с травматического оружия.

Фермер Денис Жукович на своїй машині показує наслідки того вечора. Каже, аби не поліція, то ймовірно постраждали б і люди. Чоловік і досі не може збагнути, чому велике агро-підприємство вирішило спокуситись на його небагатий врожай. Свої дії рейдери мотивували начебто договором оренди на це поле. Та Денис показує підписаний між ним та цими аграріями документ про обмін прав користування цією ділянкою. Навзаєм за неї підприємству фермер віддав рівноцінну землю.

Рейдерам фермер та селяни хоч і завадили зібрати весь врожай, та наслідки для господарства катастрофічні, розповідає його співвласник. Іван каже, через посуху кукурудза погано вродила і на гарні заробітки він та його партнер не розраховували. Так тут ще й агро-рейдери скосили понад двадцять відсотків збіжжя.

Іван Наумець, співвласник фермерського господарства:

Це зараз що ми от бачимо - це приблизно гектарів 8 до 10 і туди, чуть дальше - там тоже єсть такі. Там тоже 2 ділянки, я думаю, що од 20 до 30 гектар вони змолотили.

Власник оскандаленого агропідприємства за сумісництвом депутат Городищенської райради Павло Голуб. Його поліція затримала того ж вечора, але не арештувала. Щоправда, зустрітися з нами чоловік не зміг. А от телефоном пояснив, що збирав хоч і чужий врожай, але на своєму полі - бо вважає договір Обміну правом користування вже не дійсним. Каже - фермерське господарство взагалі цьогоріч не мало право сіяти на цій землі.

Павло Голуб, власник агропідприємства:

Засіяло кукурудзу на не своєму полі, а ми засіяли пшеницю і рапс на его поле, на его кусках. На ділянці своей он убирать будет нашу, наш урожай, который засеян нами.

Збирати чужий врожай фермеру цього року не доведеться - озимина, яка засіяна аграріями, ще навіть не зійшла. Чия правда - розбирається поліція.

Зоя Вовок, речниця ГУНП в Черкаській області:

Зараз слідчими відкрито кримінальне провадження. Їхня техніка вилучена а саме - комбайни та вантажні автомобілі вилучені і перебувають під наглядом поліції під охороною.

Разом із технікою під охороною поліції перебуває і незібраний врожай. Тож змолотити його власник до кінця слідства та рішення суду не зможе.