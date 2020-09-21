У Новотроїцькому військовий підірвався на міні [ Редактировать ]
Прифронтові землі буквально нашпиговані вибухівкою. І мало не щотижня наші бійці калічаться. Так, до Дніпра санавіацією доправили військового, який підірвався на міні у Новотроїцькому.
Зараз він у лікарні імені Мечникова. У хлопця - осколкове поранення, сильно пошкоджені очі та руки. Довелося ампутувати палець. Водночас медикам вдалося часткового відновити зір. Стан бійця - стабілізували. Прогнози медиків втішні.
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