Прифронтові землі буквально нашпиговані вибухівкою. І мало не щотижня наші бійці калічаться. Так, до Дніпра санавіацією доправили військового, який підірвався на міні у Новотроїцькому.

Зараз він у лікарні імені Мечникова. У хлопця - осколкове поранення, сильно пошкоджені очі та руки. Довелося ампутувати палець. Водночас медикам вдалося часткового відновити зір. Стан бійця - стабілізували. Прогнози медиків втішні.