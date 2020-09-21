Різдво Пресвятої Богородиці: у Києво-Печерській Лаврі відзначили одне з найбільших православних свят [ Редактировать ]
У православних східного обряду сьогодні одне з найбільших свят - Різдво Пресвятої Богородиці. В народі його ще називають Другою пречистою. Як відзначали цей день віряни у столиці - про це далі.
У храмах сьогодні б'ють дзвони. Усі з нагоди Різдва Пресвятої Богородиці. Основне місце, де збираються люди - центральна площа Києво-Печерської лаври. Одне з найбільших православних свят розпочалося традиційно - святковою службою.
Її очолив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло.
Где люди говорят о Боге, туда приходит благодать не видимо для нас с вами.
21 вересня православні усього світу згадують Діву Марію. Її вважають заступницею і покровителькою людства. Традиція шанувати її існує не одну тисячу років. І багатьом українцям - передається поколіннями.
Сергій, житель Києва:
Решил прийти поблагодарить Божью Матерь за все ее благодеяния.
Юлія, вірянка:
Для многих православных - это семейная традиция. Все люди верующие соблюдают традиции, кто как может по своей силе.
Окрім іменинниць, які мають ім'я Марія, це свято і для матерів. Вважають, що Різдво Пресвятої Богородиці - найвдаліший день, аби попросити добробуту для своїх дітей або поповнення в сім'ї.
Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської лаври:
Сьогодні мамам особисто потрібно просити у Бога милості для своїх дітей. А ті, хто не має дітей, нехай не турбуються. Нехай просять. Просіть і дасться Вам. Прославляючи Божу Матір ми прославляємо святу трійцю. Отця і сина, і святого духа. Нехай благословіння буде з вами.
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