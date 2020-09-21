У православних східного обряду сьогодні одне з найбільших свят - Різдво Пресвятої Богородиці. В народі його ще називають Другою пречистою. Як відзначали цей день віряни у столиці - про це далі.

У храмах сьогодні б'ють дзвони. Усі з нагоди Різдва Пресвятої Богородиці. Основне місце, де збираються люди - центральна площа Києво-Печерської лаври. Одне з найбільших православних свят розпочалося традиційно - святковою службою.

Її очолив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло.

Где люди говорят о Боге, туда приходит благодать не видимо для нас с вами.

21 вересня православні усього світу згадують Діву Марію. Її вважають заступницею і покровителькою людства. Традиція шанувати її існує не одну тисячу років. І багатьом українцям - передається поколіннями.

Сергій, житель Києва:

Решил прийти поблагодарить Божью Матерь за все ее благодеяния.

Юлія, вірянка:

Для многих православных - это семейная традиция. Все люди верующие соблюдают традиции, кто как может по своей силе.

Окрім іменинниць, які мають ім'я Марія, це свято і для матерів. Вважають, що Різдво Пресвятої Богородиці - найвдаліший день, аби попросити добробуту для своїх дітей або поповнення в сім'ї.

Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської лаври: