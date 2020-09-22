Сотні китів застрягли на мілині на узбережжі Австралії [ Редактировать ]
Дві з половиною сотні китів застрягли на мілині біля узбережжя австралійського острова Тасманія. Щонайменше 25 особин загинули. Це ссавці виду "гринда", або ж чорні дельфіни. Подекуди вони сягають семи метрів завдовжки й важать майже три тонни.
Зграї китів запливають у небезпечну зону і застрягають на мілководді, коли втрачають орієнтацію. Австралійські зоологи вже прибули до Тасманії і планують масштабну рятувальну операцію.
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