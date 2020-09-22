Украина не получала от представителей Европейского союза официальной информации о возможном пересмотре безвизового режима. Соответствующие заявления могут звучать лишь от отдельных политических фигур.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

По ее словам, сейчас нет никаких угроз для безвиза с ЕС.

"Украина не получала от представителей Европейского союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики по отношению Украины. Определенные заявления, которые могут звучать, это заявления политических фигур", - сказала Джапарова.

Ранее Зеленский прокомментировал возможность отмены безвиза.