Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния (видео) [ Редактировать ]
Россия пытается вернуться к практике разделения мира на сферы влияния. С таким обвинением выступил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи ООН. Видеообращение главы государства транслировалось на YouTube-канале ООН.
Зеленский заявил, что само основание ООН стало символом того, что "человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны", однако действия России в отношении Украины говорят о том, что "этот урок не усвоен".
Оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этот урок не усвоили. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире.
В своей речи Зеленский задается вопросом, действительно ли человечество не способно раз и навсегда покончить с агрессией и войной. Ведь за последние 75 лет человечество сделало невероятный рывок - "поднялось на высочайшие вершины, погрузилось в глубокие траншеи, покорило космос".
Нужно ли нам больше кровавых уроков, чтобы переосмыслить свое существование на этой планете? В этом году пандемия коронавируса стала шоком для всех стран. Мы должны использовать этот предупредительный знак, чтобы остановить споры и объединить усилия для достижения реальных прорывных результатов.
Ранее сообщалось, что Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки.
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