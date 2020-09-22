Окупація Криму та збройна агресія Росії на Донбасі свідчать про те, що людство не засвоїло уроків Другої Світової війни, - про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні до учасників 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

Цьогоріч цей захід відбувається віртуально. У своєму виступі Глава держави наголосив, що суспільство має зупинити суперечки та об'єднати зусилля для досягнення прогресу.

Володимир Зеленський, президент України: