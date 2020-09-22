Володимир Зеленський звернувся до учасників 75 сесії Генасамблеї ООН [ Редактировать ]
Окупація Криму та збройна агресія Росії на Донбасі свідчать про те, що людство не засвоїло уроків Другої Світової війни, - про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні до учасників 75-ї сесії Генасамблеї ООН.
Цьогоріч цей захід відбувається віртуально. У своєму виступі Глава держави наголосив, що суспільство має зупинити суперечки та об'єднати зусилля для досягнення прогресу.
Володимир Зеленський, президент України:
75 років тому заснування ООН стало символом того, що людство повинно було засвоїти трагічний урок Другої світової війни. Але окупація Криму та військова російська агресія на Донбасі свідчать про те, що цього уроку не засвоїли. Я хотів би нагадати, що це не лише війна в Україні. Це війна в Європі. І це не просто посягання на суверенітет незалежної держави, це схоже на спробу повернутися до поділу сфер впливу у світі.
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