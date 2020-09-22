Коронавірус в Україні: оновлені дані про стан у країні [ Редактировать ]
Попередньої доби в Україні - 2 884 нових інфікувань коронавірусом. Від ускладнень померли 59 пацієнтів. Найбільше уражених - на Харківщині, Львівщині, Тернопільщині, Одещині та у Києві. Відучора, нагадаємо, у "червоній зоні" залишаються 14 міст та районів і жодного обласного центру.
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