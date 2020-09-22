Біологи з Тайваню збирають рідкісні тропічні рослини, щоб уберегти їх від зникнення. Для цього по кілька тижнів живуть у джунглях у пошуках унікальних видів. Про нелегку, але важливу роботу науковців - далі в сюжеті.

Свою професію Хун Сі Чен називає "мисливець за рослинами". Біологією він захоплювався ще змалечку. Нині присвятив життя збереженню унікальних природних багатств. Чоловік подорожує островами в Східнокитайському морі й прочісує місцеві тропічні ліси в пошуках рідкісних видів рослин.

Хун Сін Чен, збирач рослин:

Не кожен може потрапити до місць, куди маю змогу дістатися я. Тижнями жити в лісі, в горах, і не заблукати при цьому. По деревах я, до слова, теж добре лажу.

Хун Сі Чен з корінням викопує квіти й трави, відбирає ті, що трапляються лише в Тайвані. Зібрані зразки везе до Центру охорони та збереження рослин. Усі особливості й корисні властивості ендеміків - ретельно документують.

Чен Чун Мін, співробітник Центру охорони та збереження рослин:

Чимало рослин, які ми збираємо, під загрозою зникнення. Лише завдяки ґрунтовним науковим дослідженням люди зможуть усвідомити, наскільки ці види важливі для екосистеми.

Далі рослини пересаджують у горщики й залишають у місцевій оранжереї.

Чен Кен Ю, співробітниця Центру охорони та збереження рослин:

Якби ми мали вдосталь грошей, і якби влада сприяла цьому, звичайно, ми б намагалися охороняти рослини безпосередньо в їхньому природному середовищі. Але зараз там надто багато небезпек. Переважно - через активне втручання людини - вирубування лісів і забруднення повітря.

У Центрі вже назбиралося 33 тисячі рідкісних видів. Мета - 40 тисяч. Це дозволить установі стати найбільшим на планеті "банком" тропічних рослин. Та головне для біологів - встигнути знайти унікальні експонати, доки вони ще не зникли остаточно