Біологи з Тайваню рятують рідкісні тропічні рослини від зникнення [ Редактировать ]
Біологи з Тайваню збирають рідкісні тропічні рослини, щоб уберегти їх від зникнення. Для цього по кілька тижнів живуть у джунглях у пошуках унікальних видів. Про нелегку, але важливу роботу науковців - далі в сюжеті.
Свою професію Хун Сі Чен називає "мисливець за рослинами". Біологією він захоплювався ще змалечку. Нині присвятив життя збереженню унікальних природних багатств. Чоловік подорожує островами в Східнокитайському морі й прочісує місцеві тропічні ліси в пошуках рідкісних видів рослин.
Хун Сін Чен, збирач рослин:
Не кожен може потрапити до місць, куди маю змогу дістатися я. Тижнями жити в лісі, в горах, і не заблукати при цьому. По деревах я, до слова, теж добре лажу.
Хун Сі Чен з корінням викопує квіти й трави, відбирає ті, що трапляються лише в Тайвані. Зібрані зразки везе до Центру охорони та збереження рослин. Усі особливості й корисні властивості ендеміків - ретельно документують.
Чен Чун Мін, співробітник Центру охорони та збереження рослин:
Чимало рослин, які ми збираємо, під загрозою зникнення. Лише завдяки ґрунтовним науковим дослідженням люди зможуть усвідомити, наскільки ці види важливі для екосистеми.
Далі рослини пересаджують у горщики й залишають у місцевій оранжереї.
Чен Кен Ю, співробітниця Центру охорони та збереження рослин:
Якби ми мали вдосталь грошей, і якби влада сприяла цьому, звичайно, ми б намагалися охороняти рослини безпосередньо в їхньому природному середовищі. Але зараз там надто багато небезпек. Переважно - через активне втручання людини - вирубування лісів і забруднення повітря.
У Центрі вже назбиралося 33 тисячі рідкісних видів. Мета - 40 тисяч. Це дозволить установі стати найбільшим на планеті "банком" тропічних рослин. Та головне для біологів - встигнути знайти унікальні експонати, доки вони ще не зникли остаточно
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