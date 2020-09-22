Очільник Нацполіції Донеччини облаштував у кабінеті склад боєприпасів [ Редактировать ]
Очільник управління Нацполіції Донеччини облаштував у власному кабінеті склад боєприпасів. У їх незаконному придбанні та зберіганні правоохоронця викрили у Держбюро розслідувань.
Під час обшуків слідчі ДБР знайшли у кабінеті посадовця гранату та більше тисячі набоїв без належного дозволу. Напередодні чотирьох працівників цього ж управляння затримали за підозрою в незаконному обігу наркотиків та одержанні хабарів від наркоторгівців.
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