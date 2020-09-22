На Прикарпатті, у Рожнятівському районі, дорогу, яка сполучає Івано-Франківську та Львівську області заблокували обурені селяни. Автошляхи до їхніх сіл не лагодили вже сорок років. Навіть рейсові автобуси ними відмовляються їздити. Чи почули людей посадовці?

Водій Михайло показує свою "вбиту" машину. Каже: усе це результати їзди місцевою дорогою.

Михайло Костюк, житель села Перегінське:

Дороги - просто жах. Отака ось яма на ямі, що не возможно. Зараз лишень диск поклав, зараз доки доїду - диск розколеться. Кришки не витримують по тих дорогах.

Бездоріжжя розпочинається звідси - з села Рівня. І чим далі - тим ями глибші. Загалом аварійної дороги близько 30 кілометрів. Зізнаємося, їхати туди не наважились. Місцеві жителі нас попередили: на своєму авто ми навряд чи проїдемо.

Нарікають і водії рейсових автобусів: майже все зароблене - витрачають на ремонт.

Дмитро, водій рейсового автобуса:

Кожен день, і так кожен тиждень - міняємо ресори, ходову перебираємо.

Перевізники у цю місцевість часто просто відмовляються їздити. Відрізані від світу опинилися понад 6 тисяч людей.

Євгенія Бардяк, громадська активістка:

Від Зеленого Яру до села Красне дуже важко проїхати. Зараз туди не ходить рейсовий автобус. Люди, щоб дійти до роботи у сусіднє село, пішки долають 5-7-8 кілометрів щодня в одному напрямку.

Сьогодні жителі відразу кількох сіл вийшли на протест - перекрили трасу "Стрий - Мамалига".

Сидір Пілецький, житель села Красне:

42 роки не ремонтували дорогу. Це влади повна безвідповідальність. Ми терпіли- терпіли, немає дороги. Вони нас в резервацію запровадили.

На дорозі утворилися довжелезні затори. Деякі водії не витримують і намагаються прорватися.

Я на пішохідному переході! - Зараз ще дітей позбирайте! - Назад! Я на пішохідному переході.

До протестувальників приїхали районні посадовці та шляховики.

Андрій, ви смієтеся. Уривається терпець. До Рожнятева робили дорогу. Чого ті 5 метрів пропустили? То не можна було суцільно протягнути. Нема грошей…нема грошей.

Директор шляхового підприємства пояснює: на одній із проблемних ділянок цього року розпочали роботи, втім, полагодили не так багато - фінансування вистачило лише на кілька кілометрів.

Андрій Сазонов, директор ДП "Дороги Прикарпаття":

"Калуш - Осмолода" 60 кілометрів при вартості 500 мільйонів гривень капітального ремонту тільки на одну дорогу, яка перетинає два райони. А якщо говоримо "Креховичі - Дзвиняч", то в середньому, цифра - мільярд. При фінансуванні обласного бюджету субвенції 500 мільйонів, ми розуміємо, що це два роки ми спрямовуємо лише на дві дороги.

Люди планували блокувати дорогу протягом двох годин. Та від представників влади так і не почули чіткої відповіді - коли розпочнуть ремонт. Тож проїзд наразі і далі заблокований у двох місцях. Кілометрові черги в обидва боки. Мітингувальники кажуть: їхня акція стала безстроковою.