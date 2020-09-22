На Донбасі лунають поодинокі ворожі обстріли [ Редактировать ]
Від початку доби на фронті обстрілів з боку противника не зафіксовано. На всіх ділянках зберігається режим тиші.
Напередодні збройні формування РФ тричі порушили перемир'я. Окупанти обстрілювали українські укріплення з гранатометів біля Мар'їнки, а поблизу Водяного били зі стрілецької зброї. Минулося без загиблих і поранених, - звітують у Штабі Об'єднаних сил.
по теме
На передовій не припиняються ворожі провокації
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували свіжі траншеї на Донеччині. Це порушення умов перемир'я, а саме - заборони на наступальні та розвідувально-диверсійні дії
Війна на Донбасі: на передовій не припиняються ворожі провокації
Російські найманці активізували повітряну розвідку і постійно укріплюють свої рубежі
Бойовики обстріляли з гранатометів українські позиції на Донбасі
Ворог здійснив неприцільні постріли з гранатомета в районі Пісків та Авдіївки під окупованим Донецьком
Бойовики атакували українські позиції поблизу селища Шуми
Після двох днів тиші на Донбасі знову обстріли - поблизу селища Шуми, на ділянці, де мала відбутися зустріч представників Спільного центру контролю та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки, пролунали ворожі постріли
Чому зірвалося інспектування українських позицій у Шумах
"Ревізія" зірвалася - з якої причини і чому хотіли інспектувати саме ділянку в шумах?