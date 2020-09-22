Від початку доби на фронті обстрілів з боку противника не зафіксовано. На всіх ділянках зберігається режим тиші.

Напередодні збройні формування РФ тричі порушили перемир'я. Окупанти обстрілювали українські укріплення з гранатометів біля Мар'їнки, а поблизу Водяного били зі стрілецької зброї. Минулося без загиблих і поранених, - звітують у Штабі Об'єднаних сил.