Європа запроваджує нові карантинні обмеження. Друга хвиля пандемії коронавірусу накрила Іспанію, Францію та наступає у Великій Британії. Як уряди борються зі спалахом захворювання?

Ні зайти - ні вийти. У столиці Іспанії заблоковані цілі райони. Близько 850 тисяч людей змусили сидіти вдома, щоби приборкати спалах коронавірусу. Це найбідніші частини Мадриду, де захворювання розповсюджується особливо швидко. 2140 Іспанія наразі лідирує у Європі за кількістю нових випадків COVID-19. Тут знову зводять додаткові лікарні та залучають армію до боротьби з епідемією.

Ізабель Діас Аюзо, голова автономної громади Мадриду:

Ми потребуємо допомоги наших збройних сил, до прикладу, для дезінфекції, але насамперед для того, щоби контролювати виконання карантинних обмежень. Нам потрібно підсилити нашу місцеву поліцію.

Сусідня Франція теж бореться із другою хвилею коронавірусу. У найбільших містах країни ввели додаткові карантинні обмеження. Їх мета - зупинити поширення вірусу та полегшити навантаження на лікарні. Щоправда, у цьому госпіталі у Марселі вже не залишилося вільних ліжок в реанімації.

Давид Флейрат, директор лікарні у Марселі:

Найвиснажливіше не те, що є багато роботи, найвиснажливіше те, що у нас друга хвиля через людей, які порушували усі рекомендації. Не дотримувалися дистанції, не носили масок, були необачними, ось наша проблема. Тепер ми всі мусимо ризикувати, бо люди не виконували правил.

Нові заходи безпеки вводять у багатьох країнах ЄС. Зокрема, у деяких регіонах Німеччини носіння масок стане обов'язковим на вулицях. А у Чехії та Великій Британії обмежили роботу барів та ресторанів до 10 вечора.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Мені шкода, що це знову вдарить по підприємствах, які лише стали на ноги. Але ми мусимо діяти рішуче, щоб зупинити поширення вірусу в барах і ресторанах. І ще одна умова - всі наші рекомендації для сфери послуг, туризму й розваг стануть обов'язковими для виконання. За їх недотримання установи штрафуватимуть і навіть закриватимуть.

Щонайбільше 15 людей на весіллі та 30 - на похороні. І повернення до роботи вдома. Новий міні-локдаун у Британії оголосили аж на пів року.

Британські науковці підрахували: якщо терміново не втрутитися, вже у жовтні фіксуватимуть 50 тисяч випадків коронавірусу на день. Тож наразі нові карантинні обмеження мають допомогти уникнути загальнонаціонального локдауну. Уряд наполягає, що школи та університети повинні залишатися відкритими.