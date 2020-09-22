Батальйон військових США залишиться у Литві, на кордоні з Білоруссю, довше, ніж планувалося раніше. Про це заявив литовський міністр оборони, зазначивши, що таке рішення жодним чином не пов'язане з протестами у Білорусі. Водночас очільник МЗС Литви розкритикував ЄС за неспроможність запровадити санкції проти білоруської влади. Що заважає Брюсселю?

Понеділок мав принести суттєві переваги білоруській опозиції. У Брюсселі міністри закордонних справ ЄС намагалися затвердити санкції проти команди Лукашенка. Додати їм аргументів до столиці ЄС приїхала і білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська. І з міністрами поговорила до початку засідання, і в Європарламенті виступила, і з журналістами поспілкувалась.

Світлана Тихановська, білоруська опозиційна лідерка:

Що стосується санкцій і того, що їх так довго не можуть ухвалити, я думаю, що в європейських лідерів є на те свої причини. Але на зустрічі з ними я попросила просто бути сміливішими у своїх рішеннях.

Та, схоже, саме сміливість, зокрема маленького Кіпру перед усіма іншими державами-членами, і стала перепоною в переговорах. І якщо раніше брюссельська преса посилалась на дипломатів, пояснюючи затягнутість перемовин супротивом певних країн, то тепер очільник закордонної політики ЄС прямо заявив - блокує процес Кіпр.

Жозеп Боррель, високий представник ЄС з питань закордонної політики:

Нам потрібна одностайна згода і не вистачає голосу однієї країни. Ця країна - Кіпр. І Кіпр не проти санкцій щодо Білорусі, але не вважає за необхідне віддати свій голос у цьому питанні допоки не буде вирішено ввести одночасно санкції проти Туреччини.

Конфлікт між Кіпром і Туреччиною триває вже кілька десятиліть, бо Анкара здійснює буріння і пошуки природних ресурсів у Середземному морі - а саме в тих зонах, які Кіпр та Греція вважають своїми територіальними водами. ЄС уже намагався вплинути на Туреччину санкціями, проте - безрезультатно. І тепер Брюссель узяв курс на примирення. А це означає, що лідерам доведеться таки вмовляти Кіпр поступитися.

Жозеп Боррель, високий представник ЄС з питань закордонної політики:

Я зроблю все можливе, щоб на наступній зустрічі санкції проти Білорусі були ухвалені. Це стає моїм особистим зобов'язанням, адже від цього залежить довіра до ЄС.

Наступна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС запланована на середину жовтня. Просунути питання санкцій спробують і лідери Євросоюзу. Вони збираються на саміт наприкінці цього тижня.