Днепропетровская областная организация политической партии "БЛОК ВИЛКУЛА "УКРАИНСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА"" выдвинула Александра Вилкула кандидатом в мэры Днепра. Это произошло на собрании политической партии. Во время подачи документов в избирательную комиссию Вилкул заявил: "Я имею высокую честь баллотироваться в мэры Днепра. Потому что умею и хочу работать. Потому что хорошо знаю городское хозяйство. Потому что я просто не могу подвести и предать людей, которые мне доверяют. И потому, что я единственный могу составить реальную альтернативу Филатову".

Представитель Блока Вилкула Наталья Начарьян сказала:

Днепряне знают, что Александр Вилкул принципиальный и последовательный. Знают, как он умеет работать и добиваться результатов. Под его руководством в 2010 - 2013 годах был достигнут рост промышленности и зарплат, была стабильность. Были построены перинатальный, онкологический центры, Ледовая Арена. Качественно отремонтированы дороги, школы и детские сады, построена первая очередь объездной. У Вилкула самая сильная команда из всех, которые идут в горсовет, и четкая программа развития города.

Эксперт Игорь Петренко сказал:

Александр Вилкул известен как один из самых успешных губернаторов Днепропетровской области. Его история достижений - тысячи важных для области реализованных объектов - о которой люди помнят. Он знает регион, знает всех ведущих экономических и политических игроков. Уже доказал свою эффективность как губернатор, имеет все шансы стать и хорошим мэром. Кроме этого, он собрал одну из самых мощных в регионе команд.

Напомним, в 2010 - 2013 годах под руководством губернатора Вилкула рост промышленности в Днепропетровской области составил +24,5 %. В два раза увеличился уровень зарплат в промышленности, открывались новые предприятия, было создано более 236 тысяч рабочих мест.