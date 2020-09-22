Боротьба з Covid-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
З абсолютно різними симптомами, але з одним діагнозом. За останню добу в Україні - майже три тисячі нових хворих на "корону".
Одужали більше половини - понад 1700 пацієнтів. Померли 59 людей. Найбільше інфікувань - на Харківщині. Погані показники на Львівщині, Тернопільщині, Одещині та в столиці.
І відучора, нагадаємо, у "червоній зоні" 14 міст та районів. Але попри всі карантинні обмеження, масштаби масових гулянь у деяких містах - вражають. Після дня Одеси, "відфестивалило" Запоріжжя.
Максима Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Я вчора побачив світлини з проведення такого свята "Хортиця фрідом", на якому зібралися десятки тисяч людей. У мене нема жодного питання до людей, в мене питання до організаторів. Вибачте, це просто треш якийсь - те, що ви робите. У мене просто немає іншого слова. Я буду звертатися до своїх колег за заходи контролю, щодо прийняття відповідних дій, складення протоколів.
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