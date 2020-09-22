З абсолютно різними симптомами, але з одним діагнозом. За останню добу в Україні - майже три тисячі нових хворих на "корону".

Одужали більше половини - понад 1700 пацієнтів. Померли 59 людей. Найбільше інфікувань - на Харківщині. Погані показники на Львівщині, Тернопільщині, Одещині та в столиці.

І відучора, нагадаємо, у "червоній зоні" 14 міст та районів. Але попри всі карантинні обмеження, масштаби масових гулянь у деяких містах - вражають. Після дня Одеси, "відфестивалило" Запоріжжя.

Максима Степанов, міністр охорони здоров'я України: