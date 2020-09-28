Астрономы из Массачусетского технологичного института нашли "Пи-экзопланту" в космическом пространстве.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Свое необычное название она получила благодаря тому, что вращается вокруг своей звезды за 3,14 дня. Это показатель аналогичен математической константе - числу Пи.

Отмечается, что новооткрытое небесное тело делает полный оборот вокруг своей звезды за 3,14 дня, вращаясь со скоростью в 81 км в секунду. На планете невозможна человеческая жизнь из-за температуры поверхности в 270 градусов.

Ранее мы писали, что астрономы открыли планету, которая по размерам сопоставима с Юпитером. Она вращается вокруг белого карлика.