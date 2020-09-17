Астрономы открыли новую планету [ Редактировать ]
Астрономы впервые в истории обнаружили планету, которая вращается вокруг белого карлика. По размерам она сопоставима с Юпитером, а ее орбитальный период равен 34 часам. Об этом пишет
Белые карлики формируются в процессе эволюции звезд, таких как Солнце. Сначала они трансформируются в красных гигантов, от которых после сбрасывания оболочки остается плотное раскаленное ядро. Оно постепенно начинает остывать, поскольку не имеет источников термоядерной энергии.
Белые карлики чаще всего по габаритам не превышают Землю. Ученые были весьма удивлены, обнаружив с помощью космического телескопа NASA TESS планету, имеющую больший размер, нежели остаток ее звезды. Кроме того, остается непонятным, как вообще она смогла избежать разрушения.
Чтобы удостовериться, что это именно планета, а не звезда, специалисты изучили ее инфракрасное излучение, использовав другой космический телескоп Spitzer. Максимальная температура планеты составляет 17℃, что сопоставимо со среднегодовой температурой Земли.
Исследователи полагают, ей удалось уцелеть, потому что гравитация белого карлика подействовала уже после того, как звезда прошла стадию красного гиганта. В противном случае разрушения планеты нельзя было бы избежать.
По словам доцента Канзасского университета Яна Кроссфилда, специалисты пытаются найти подобные объекты, поскольку они могут быть пригодны для жизни.
Ранее мы писали о том, что NASA опубликовало снимок потенциально пригодной для жизни экзопланеты.
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