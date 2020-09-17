Астрономы впервые в истории обнаружили планету, которая вращается вокруг белого карлика. По размерам она сопоставима с Юпитером, а ее орбитальный период равен 34 часам. Об этом пишет

Белые карлики формируются в процессе эволюции звезд, таких как Солнце. Сначала они трансформируются в красных гигантов, от которых после сбрасывания оболочки остается плотное раскаленное ядро. Оно постепенно начинает остывать, поскольку не имеет источников термоядерной энергии.

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Белые карлики чаще всего по габаритам не превышают Землю. Ученые были весьма удивлены, обнаружив с помощью космического телескопа NASA TESS планету, имеющую больший размер, нежели остаток ее звезды. Кроме того, остается непонятным, как вообще она смогла избежать разрушения.

Чтобы удостовериться, что это именно планета, а не звезда, специалисты изучили ее инфракрасное излучение, использовав другой космический телескоп Spitzer. Максимальная температура планеты составляет 17℃, что сопоставимо со среднегодовой температурой Земли.

Исследователи полагают, ей удалось уцелеть, потому что гравитация белого карлика подействовала уже после того, как звезда прошла стадию красного гиганта. В противном случае разрушения планеты нельзя было бы избежать.

По словам доцента Канзасского университета Яна Кроссфилда, специалисты пытаются найти подобные объекты, поскольку они могут быть пригодны для жизни.

Ранее мы писали о том, что NASA опубликовало снимок потенциально пригодной для жизни экзопланеты.