Американский собачий приют Helen Woodward Animal Center провел ежегодное соревнование по серфингу.

Об этом сообщает Animalcenter.

В конкурсе приняли участие не только жители Калифорнии со своими питомцами, но и американцы из других штатов и даже стран.

Отмечается, что животных были разделены по весовым категориям. Жюри оценивало умение собак держаться на доске и то, как они исполняют трюки. Конкурс должен был состоятся в августе, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на сентябрь 2020 года.

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